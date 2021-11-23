احذر.. العلاج بهذا الدواء لفترة طويلة يزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام

تواصل – وكالات :

أوضحت الجمعية الألمانية لأمراض الروماتيزم، أن العلاج بمستحضرات الكورتيزون لفترة طويلة يزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام.

ونصحت الجمعية بضرورة مصاحبة هذا العلاج من البداية بنظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين “د”، فيما نصح الأطباء الألمان أيضاً بقياس كثافة العظام بصورة منتظمة.

وعادة ما تستعمل مستحضرات الكورتيزون في علاج الأمراض الروماتيزمية، ويمكن للجسم تحملها عند استعمالها لفترة قصيرة، حتى مع الجرعات المرتفعة، ولكن الاستعمال لفترة طويلة، أي ثلاثة شهور أو أكثر، لا يمكن استبعاد الآثار الجانبية، والتي تشمل انخفاض كثافة العظام، ما يؤدي بدوره إلى الإصابة بهشاشة العظام.

وتشير تقديرات الجمعية الألمانية إلى أن 30 إلى 40% من المرضى، الذين عولجوا بالكورتيزون 4 أعوام ونصف تقريبا، ظهرت لديهم كسور حالية أو قديمة.

وتكمن المشكلة في أن الكثير من المرضى لا يشعرون بكسور العظام الصغيرة بسبب الدواء، ما يؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام وتجدد الكسور.

وأشارت الجمعية إلى أن كثافة العظام تقل بنسبة تصل إلى 12% في أول 3 أو 6 أشهر من العلاج بالكورتيزون، وتؤكد هذه النسبة ضرورة الوقاية من هشاشة العظام.