تضاعف احتياطيات المملكة من الغاز لـ326.1 تريليون قدم

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استطاعت المملكة أن تضاعف احتياطياتها من الغاز الطبيعي أكثر من ست مرات خلال 60 عاما “منذ 1960 حتى نهاية 2020″، حيث كانت 46 تريليون قدم مكعبة قياسية في 1960، ما يعني زيادته بنسبة 609% خلال تلك الفترة، بمتوسط زيادة 1ر10% سنويا.

ووفقا لبيانات منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” ووزارة الطاقة وشركة أرامكو، فإن المملكة تحتل المركز السادس عالميا بنهاية العام الماضي، مشكلة 5ر4% من احتياطيات الغاز عالميا، البالغة 9ر7298 تريليون قدم مكعبة حسب ما ذكرت صحيفة “الاقتصادية”.

وأكدت البيانات أن احتياطيات المملكة المؤكدة من الغاز ارتفعت بنهاية العام الماضي 2020 بنسبة 4ر0% “2ر1 تريليون قدم مكعبة قياسية”، لتبلغ 1ر326 تريليون قدم مكعبة قياسية، مقابل 5ر324 تريليون قدم مكعبة قياسية بنهاية 2019.

فيما ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 98% منذ مطلع العام الجاري، لتبلغ 03ر5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية حسب إغلاق 21 نوفمبر الجاري، مقابل 54ر2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية نهاية العام الماضي 2020.