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مشاهد مرعبة.. للمرة الثالثة حمم بركان «لابالما» تصل إلى البحر

مشاهد مرعبة.. للمرة الثالثة حمم بركان «لابالما» تصل إلى البحر
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تواصل- فريق التحرير

لا تزال حمم بركان جزيرة “لابالما” الإسبانية مستمرة، منذ سبتمبر الماضي، مخلفة مشاهد واسعة من الدمار.

وتدفقت الحمم البركانية في الأيام الماضية، لتصل للمرة الثالثة إلى البحر، حيث أمرت السلطات السكان بملازمة منازلهم.

وغطّت الحمم البركانية مساحات شاسعة بالرماد، بعد وصولها إلى المحيط الأطلسي منذ التاسع عشر من سبتمبر.

وكانت سلطات جزر الكناري قد أمرت نحو ثلاثة آلاف من سكان جزيرة لا بالما بملازمة منازلهم أمس الإثنين مع وصول الحمم البركان.

وأمرت خدمات الطوارئ المحلية سكان البلدات الساحلية والقرى القريبة من مصب الحمم البركانية في البحر، حيث تتصاعد أعمدة من الدخان الأبيض في الهواء “بملازمة منازلهم”.

ونوهت أن الأوامر أعطيت بسبب احتمال انبعاث غازات مضرّة بالصحة، حيث غطب سحب الرماد منازل الجزيرة.

 

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