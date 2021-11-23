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«المسند» يتوقع: لا يلوح في الأفق خلال الأيام الخمسة المقبلة أي حالة مطرية

«المسند» يتوقع: لا يلوح في الأفق خلال الأيام الخمسة المقبلة أي حالة مطرية
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تواصل – فريق التحرير:

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، الدكتور عبد الله المسند: إنه لا يلوح في الأفق خلال الأيام الخمسة المقبلة أي حالة مطرية معتبرة بأجواء المملكة.

وتوقع “المسند” أن يشهد الطقس اليوم الثلاثاء، استقرارا عاماً يشمل كل المناطق، وسماء صافية وشمس مشرقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي على شرق ووسط المملكة، وسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شرق ووسط وجنوب غرب المملكة.

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