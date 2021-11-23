انخفاض أسعار النفط.. خام برنت يُسجل 79.28 دولار للبرميل

تواصل- وكالات:

هبطت أسعار النفط اليوم بعد حديث عن أن الولايات المتحدة واليابان والهند ستفرج عن احتياطيات من النفط الخام لخفض الأسعار على الرغم من خطر تعثر الطلب بسبب انتشار كورونا في أوروبا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.8 في المئة إلى 76.17 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.5 في المئة إلى 79.28 دولار للبرميل.

وقال مصدر مطلع في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن الإفراج عن كميات من النفط الخام من مخزونها للطوارئ اليوم الثلاثاء في إطار خطة توصلت إليها مع مستهلكي الطاقة الآسيويين الرئيسيين لخفض أسعار الطاقة، حسب “روسيا اليوم”.