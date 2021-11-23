لأجل تصوير مقطع «لايف».. قطار يدهس شاباً (فيديو)

تواصل- فريق التحرير

بسبب جنون الشهرة والحصول على أعلى تريند، فارق شاب الحياة في الهند بعد أن صدمه قطار مسرع خلال تصويره مقطع فيديو “لايف” مع القطار أثناء قدومه.

وكان قطار مسرع في الهند قد دهس شابا، يبلغ من العمر 22 عاما أثناء وقوفه لالتقاط مقطع فيديو على طول طريق للسكك الحديدية.

ووثق الفيديو لحظة دهس القطار للشاب “لايف” على حساب صديقه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار ذعر المشاهدين في الهند.

وحدثت الواقعة على خط سكة حديد إيتارسي – ناجبور في الهند، وتأكد أن المتوفى هو أحد سكان قرية بانجارا كالا في الهند.

وفي تعليق الشرطة على الحادث، ذكرت: “كان الشاب يصور مقطع فيديو مع صديقه لنشره على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي عندما صدمه فجأة قطار مسرع”.