وظائف شاغرة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.. إليك التفاصيل وطريقة التقديم

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أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن طرح أكثر من (200) وظيفة أكاديمية وبحثية للرجال والنساء من حملة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) لمختلف التخصصات الهندسية و الإدارية و الحاسب و العلوم، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:

الوظــائف:

1- معيد.

2- محاضر.

3- أستاذ.

4- أستاذ مشارك.

5- أستاذ مساعد.

6- مدرس.

التخصصات المطلوبة:

– المالية والاقتصاد.

– الإدارة والتسويق.

– سلسة الإمداد.

– الهندسة (جميع التخصصات).

– الفيزياء.

– الكيمياء.

– علوم الحياة.

– الرياضيات والإحصاء.

– المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية.

– اللغة الإنجليزية.

– التربية البدنية.

– الصحة والسلامة.

– علوم الحاسب الآلي والمعلومات.

– هندسة النظم.

– هندسة الحاسب الآلي.

– الدراسات الدولية والاجتماعية.

– الدراسات الإسلامية والعربية.

– تخصصات أخرى متنوعة.

التقديم:

من خلال الرابط التالي:

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