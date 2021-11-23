وظائف شاغرة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.. إليك التفاصيل وطريقة التقديم

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أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن طرح أكثر من (200) وظيفة أكاديمية وبحثية للرجال والنساء من حملة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) لمختلف التخصصات الهندسية و الإدارية و الحاسب و العلوم، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:
الوظــائف:
1- معيد.
2- محاضر.
3- أستاذ.
4- أستاذ مشارك.
5- أستاذ مساعد.
6- مدرس.
التخصصات المطلوبة:
– المالية والاقتصاد.
– الإدارة والتسويق.
– سلسة الإمداد.
– الهندسة (جميع التخصصات).
– الفيزياء.
– الكيمياء.
– علوم الحياة.
– الرياضيات والإحصاء.
– المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية.
– اللغة الإنجليزية.
– التربية البدنية.
– الصحة والسلامة.
– علوم الحاسب الآلي والمعلومات.
– هندسة النظم.
– هندسة الحاسب الآلي.
– الدراسات الدولية والاجتماعية.
– الدراسات الإسلامية والعربية.
– تخصصات أخرى متنوعة.
التقديم:
من خلال الرابط التالي: