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غمرتها الأمطار.. إنقاذ 5 ملايين جنيه من سيارة نقل أموال بحبل غسيل (فيديو)

غمرتها الأمطار.. إنقاذ 5 ملايين جنيه من سيارة نقل أموال بحبل غسيل (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر لحظة إنقاذ سيارة نقل أموال تحمل 5 ملايين جنيه بواسطة “حبل غسيل”.

وبحسب ما تم تداوله فإن عملية إنقاذ السيارة وقعت في إحدى المحافظات المصرية، وذلك عندما توقفت السيارة في وسط الطريق بعد أن تعطلت وغمرتها مياه الأمطار.

وبدأ موظفو الشركة، عقب توقفها، بنقل الأموال خوفًا من سرقتها مستخدمين بذلك حبل الغسيل.

ويظهر الفيديو الموظفين وهم ينقلون صناديق الأموال من السيارة المصفحة التي غمرتها المياه إلى ممر آمن بعد باستخدام حبل الغسيل تم ربط أعلى سور خارجي.

وكانت محافظة الإسكندرية المصرية قد تعرضت لموجة أمطار لليوم الثالث على التوالي، مما تسبب في شلل بالحركة المرورية بالمحافظة.

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