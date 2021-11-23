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في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة داعية إسلامي داخل منزلها بـ«نيويورك»

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة داعية إسلامي داخل منزلها بـ«نيويورك»
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تواصل – وكالات:

قالت مصادر: إنه تم العثور على جثة ابنة الداعية الإسلامي مالكوم إكس، المعروف باسم “مالك شباز” داخل منزل في مدينة بروكين في نيويورك.

وذكرت المصادر أنه تم العثور على جثة مليكة شاباز”56 عاما” من قبل ابنتها داخل المنزل في حوالي الساعة 4:40 مساء.

وقالت المصادر إن المحققين لا يشتبهون في وقوع جريمة، وسيحدد تشريح الجثة سبب وفاة شاباز، وفق “روسيا اليوم”.

ومالكوم إكس أو “مالك شباز” الأمريكي الأصل والجنسية، هو داعية إسلامي مشهور، وتم اغتياله في فبراير 1965 أثناء إلقائه إحدى خطبه الحماسية في ظل موجة العنصرية الأمريكية تجاه أصحاب البشرة السمراء والمسلمين.

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