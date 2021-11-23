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جريمة صادمة تهز الجزائر.. أب يذبح طفلته بدم بارد وسط الشارع

جريمة صادمة تهز الجزائر.. أب يذبح طفلته بدم بارد وسط الشارع
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تواصل – فريق التحرير:

أقدم أب على ذبح ابنته البالغة من العمر 5 سنوات، وذلك وسط الشارع في مدينة بسكرة الجزائرية.

وفي التفاصيل، بحسب موقع “روسيا اليوم”، فقد وقعت الحادثة في قرية فرفار، بعدما أقدم المشتبه فيه على قتل طفلته ذبحا بالسكين، ليتركها تسبح في بركة دماء وسط الشارع قبل فراره.

وتدخلت الحماية المدنية لنقل جثة الضحية إلى مستشفى “طولڤة”، وباشرت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحرياتها حول الجريمة، ليتم القبض على الفاعل وتحويله للتحقيق بهدف معرفة ملابسات فعلته.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الموقوف ذهب صباحاً إلى مسكن صهره لاصطحاب ابنته معه على خلفية وجود مشاكل مع زوجته التي تتواجد في منزل والديها منذ فترة، وبعد ابتعاده عن المنزل برفقة ابنته، أقدم على قتلها بدم بارد وسط ذهول من تواجد في المكان.

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