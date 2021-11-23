أرقام صادمة.. مئات الملايين من الطيور خسرتها أوروبا في هذه الفترة

تواصل- فريق التحرير

خسرت القارة الأوربية حوالي 620 مليون طائر منفرد في الـ40 سنة الماضية بين عامي 1980 و2017.

بينما شهدت زيادة تراوح بين 280 و340 مليون في بعض أنواع الطيور.

وبحسب دراسة جديدة نشرتها إحدى الدوريات العلمية فإن طائرا من كل ستة طيور اختفى بهدوء في جميع أنحاء أوروبا منذ الثمانينيات.

ونقلت وسائل الإعلام عن أحد المسؤولين بالجمعية الملكية لحماية الطيور قوله: «ما يثير القلق هو أن هذا الاختفاء كان يحدث تقريباً دون أن يلاحظه أحد، وبهدوء غريب».

وقد تراجعت أعداد العصافير الصغيرة الرائعة المنتشرة في كل مكان إلى النصف منذ الثمانينيات، إلى جانب انخفاض أعداد طيور الزرزور بنسبة 60%.