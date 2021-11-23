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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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يصل لـ300 ألف ريال.. تعرّف على شروط اعتماد تمويل التجارة الإلكترونية

يصل لـ300 ألف ريال.. تعرّف على شروط اعتماد تمويل التجارة الإلكترونية
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تواصل – فريق التحرير:

قالت مدير فرع معهد ريادة الأعمال الوطني “ريادة” بالدمام نورة الملحم، إن هناك شرطان لاعتماد تمويل التجارة الإلكترونية، أولها يتمثل في في وجود مقر ثابت للمتابعة، إضافة إلى تخصص البرمجة لصاحب المشروع بالنسبة لمشاريع التطبيقات الإلكترونية.

وأشارت خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية أمس، إلى أن سقف التمويل يصل إلى 300 الف ريال عن طريق بنك التنمية الاجتماعية، ويحتوي على مسار الناشئ، برنامج الخريجين، منتج العربات المتنقلة، منتج التوطين “حل”، وفقاً لـ”الرياض”.

وأوضحت أن عدد القروض المعتمدة حتى الآن بلغ 35.455 قرضا، بقيمة 6.9 مليار ريال، ويبلغ عدد المشاريع تحت التأسيس 1857 مشروعا، بينما بلغ عدد المشاريع التي افتتحت 15.137 مشروعا.

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