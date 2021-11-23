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ماذا قال «ميقاتي» عن وصف عيد الاستقلال كاحتفال المطلقة بيوم زواجها

ماذا قال «ميقاتي» عن وصف عيد الاستقلال كاحتفال المطلقة بيوم زواجها
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تواصل- فريق التحرير

تسبب تعليق رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على الوصف الذي تم تداوله بأن عيد الاستقلال يشبه احتفال المطلقة بيوم زواجها، في موجة سلبية عبر مواقع التواصل في لبنان.

وعلق ميقاتي عن الوضع الراهن في لبنان والذي وافق الاحتفال بعيد الاستقلال قائلا: “قرأت الكثير عن الاستقلال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولفتني ما قاله أحدهم من أن احتفالكم بالاستقلال كامرأة مطلقة تحتفل بعيد زواجها.. صحيح، ولكن دعونا لا ننسى أنه قبل أن تطلق لو بقيت على التفاهم الذي كان أثناء الزواج، لما كانت تطلقت”.

بينما ردت أوساط رئيس الحكومة أن الاستعارة لم يكن المقصود منها الإساءة إلى المطلقة أو خلق جدل، بل توجيه رسالة تحذير من خطورة الاستمرار في تعطيل البلد وتأثير ذلك على وحدة اللبنانيين.

 

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