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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بالعلا
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكية في محافظة العلا.

وأوضحت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل تصميم التخطيط العمراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التخطيط العمراني، أو التصميم الحضري).

– أخصائي أول تقييم التطوير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التخطيط العمراني، التخطيط الاستراتيجي).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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