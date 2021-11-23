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احذر.. الحكة قد تكون مؤشراً للإصابة بمرض خطير

احذر.. الحكة قد تكون مؤشراً للإصابة بمرض خطير
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تواصل – وكالات :

أوضح مركز الصحة الألماني، أن الحكة في بعض الأحيان قد تكون مؤشراً على الإصابة بمرض السرطان، مشدداً على أهمية استشارة الطبيب لتحديد أسبابها.

وأضاف أن الحكة من المتاعب الصحية المزعجة، مشيراً إلى أن أسبابها المحتملة عديدة على رأسها الأمراض الجلدية مثل التهاب الجلد العصبي، والصدفية، والإكزيما، والعدوى الفطرية، والحساسية لحبوب اللقاح أو المعادن مثل النيكل.

وقال المركز: إن الحكة قد تشير أيضاً إلى أمراض الكبد، خاصة إذا تغير لون الجلد إلى اللون الأصفر، أو قصور الكلى، أو السكري، أو الاضطرابات الهرمونية المرضية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

كما قد يكون سببها أحد أمراض الأعصاب مثل الاعتلال العصبي المتعدد والتصلب المتعدد.

وقد تكون الحكة أثراً جانبياً للأدوية مثل المضادات الحيوية والأدوية النفسية وأدوية ارتفاع ضغط الدم ومثبطات تخثر الدم، وفي أسوأ الأحوال قد تنذر بالإصابة بالسرطان مثل سرطان الجهاز الليمفاوي، أو الثدي، أوالرئة.

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