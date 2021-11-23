الكشف عن تسريب بيانات آلاف من مستخدمي متصفح «Firefox».. وخبراء يحذرون

تواصل- وكالات:

قال الخبير التقني البريطاني، إيدن مارلي: إنه تمكن من اكتشاف آلاف ملفات تعريف الارتباط “cookie” على موقع “GitHub” المختص بالبرمجة والمصادر البرمجية المفتوحة، وهذه الملفات تحوي بيانات آلاف من مستخدمي Firefox، بل وحتى بيانات مستخدمي “GitHub” نفسه.

وكانت مواقع مهتمة بشؤون الإنترنت والتقنية حذرت من تسريب بيانات آلاف من مستخدمي متصفح Firefox الشهير، حسب “روسيا اليوم”.

وأكد إيدن مارلي أن الملفات المسرّبة تحوي معلومات عن أسماء المستخدمين وعناوينهم الإلكترونية وكلمات المرور الخاصة بهم، ويمكن استغلال هذه البيانات من قبل الهاكرز للدخول إلى المواقع التي زارها المستخدمون، كما يمكنهم العبث بإعدادات دخول المستخدمين إلى تلك المواقع.

ونصح خبراء التقنية بمسح بيانات هذه الملفات من المتصفحات الموجودة بالحواسب والهواتف باستمرار، وعدم استعمال ميزة حفظ البيانات في المتصفحات، مشددين على تغيير كلمات المرور بين الحين والآخر، تفاديا لمنع استغلال ملفات الارتباط من قبل قراصنة الإنترنت.