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«التحالف» يعلن تدمير مواقع سرية للصواريخ الباليستية في صنعاء

«التحالف» يعلن تدمير مواقع سرية للصواريخ الباليستية في صنعاء
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تواصل – واس:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الثلاثاء، أنه نفذ ضربات جوية استهدفت مواقع سرية للصواريخ الباليستية في صنعاء، مؤكداً تدمير هدف عالي القيمة للصواريخ الباليستية بحي ذهبان.

وأكد التحالف أن مسؤولي المواقع السرية للميليشيا الحوثية في صنعاء اتخذوا المستشفيات والمنظمات والمدنيين دروعاً بشرية، موضحا اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

كان التحالف قد أعلن بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، وطالب المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكدًا أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع.

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