«الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على «المدينة» حتى هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية.
وبيّن المركز، عبر حسابه في “تويتر”، أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.
تنبيه –#منطقة_المدينة_المنورة–#الحناكية#المدينة_المنورة
للتفاصيلhttps://t.co/1heXcZId1R#الإنذار_المبكر#طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصادpic.twitter.com/PQ0Pd9eEic
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen)November 22, 2021