«الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على «المدينة» حتى هذا الموعد

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية.

وبيّن المركز، عبر حسابه في “تويتر”، أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.