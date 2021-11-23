سر زيادة أسعار المواشي والأغنام في المملكة بشكل ملحوظ

تواصل- فريق التحرير:

تشهد أسواق الماشية والأغنام في المملكة، من ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ مما يخلق أزمة لمتوسطي وقليلي الدخل.

وأرجع عدد من تجار المواشي، سر زيادة الأسعار الكبير في تصريحات لصحيفة الوطن، إلى الإقبال مع دخول موسم الشتاء من كل عام، حيث يعد موسمًا للباعة، ويكثر فيه الطلب على الأغنام ولحومها مما يزيد من سعرها.

فيما أرجع عدد من مربي الأغنام الزيادة إلى عدة أسباب، أولها السبب الأبرز وهو غلاء الشعير، حيث وصل من أيام قليلة إلى 80 ريالًا، وهو ما تسبب في زيادة الأسعار بشكل ملحوظ.

و كشف أحد رواد أسواق الأغنام بنجران، أن الارتفاع جاء قبل أشهر، وكان يتراوح بين 1100 إلى 1600 ريال من فئة النعيمي والبلدي، وهو أكثر ما يحتاجه السوق والمستهلك، وذكر أنه قبل أيام كان السوق في تذبذب ولكن لا مبرر لارتفاع الأسعار بهذا الشكل.

وأعرب كثير من التجار عن اعتقادهم أن عودة الأسعار إلى سابق عهدها تعتمد على الدعم، مشيرين إلى أن الأسواق المحلية مكتظة بالماشية المستوردة من السودان والصومال لكن الإنتاج المحلي هو المرغوب.

كما اقترح عدد من تجار الماشية تسعيرة خاصة تضعها وزارة التجارة بسعر الأغنام والإبل ولن يكون هناك أي مبرر لارتفاع أسعارها أو وضع لافتة في مداخل أسواق الأغنام مسعر فيها جميع الأصناف من أغنام وإبل.

بينما رأى أصحاب الماشية والأغنام أن الأسعار تعد طبيعية، بالنظر لتكاليف تربية المواشي وأسعار الأعلاف.