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سر زيادة أسعار المواشي والأغنام في المملكة بشكل ملحوظ

سر زيادة أسعار المواشي والأغنام في المملكة بشكل ملحوظ
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تواصل- فريق التحرير:

تشهد أسواق الماشية والأغنام في المملكة، من ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ مما يخلق أزمة لمتوسطي وقليلي الدخل.

وأرجع عدد من تجار المواشي، سر زيادة الأسعار الكبير في تصريحات لصحيفة الوطن، إلى الإقبال مع دخول موسم الشتاء من كل عام، حيث يعد موسمًا للباعة، ويكثر فيه الطلب على الأغنام ولحومها مما يزيد من سعرها.

فيما أرجع عدد من مربي الأغنام الزيادة إلى عدة أسباب، أولها السبب الأبرز وهو غلاء الشعير، حيث وصل من أيام قليلة إلى 80 ريالًا، وهو ما تسبب في زيادة الأسعار بشكل ملحوظ.

و كشف أحد رواد أسواق الأغنام بنجران، أن الارتفاع جاء قبل أشهر، وكان يتراوح بين 1100 إلى 1600 ريال من فئة النعيمي والبلدي، وهو أكثر ما يحتاجه السوق والمستهلك، وذكر أنه قبل أيام كان السوق في تذبذب ولكن لا مبرر لارتفاع الأسعار بهذا الشكل.

وأعرب كثير من التجار عن اعتقادهم أن عودة الأسعار إلى سابق عهدها تعتمد على الدعم، مشيرين إلى أن الأسواق المحلية مكتظة بالماشية المستوردة من السودان والصومال لكن الإنتاج المحلي هو المرغوب.

كما اقترح عدد من تجار الماشية تسعيرة خاصة تضعها وزارة التجارة بسعر الأغنام والإبل ولن يكون هناك أي مبرر لارتفاع أسعارها أو وضع لافتة في مداخل أسواق الأغنام مسعر فيها جميع الأصناف من أغنام وإبل.

بينما رأى أصحاب الماشية والأغنام أن الأسعار تعد طبيعية، بالنظر لتكاليف تربية المواشي وأسعار الأعلاف.

 

 

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التعليقات (٩)اضف تعليق

  1. ٩
    ابووسام

    قاطعوها خلوها تخيس

  2. ٨
    مواطن

    لاحضوا الكلوركس ارتفع سعره

  3. ٧
    ابوعبدالعزيز

    مافيه نضام يحفض حق المواطن ادعوهجانه

  4. ٦
    مهتم

    هم عندهم أسبابهم لرفع الأسعار
    ارتفاع الوقود
    الكهرب
    الماء
    المرتبات

  5. ٥
    ابوعبدالله 500

    بسكوت شاهي اولكر 12 حبه مزودين السعر ياوزارة التجاره وفيه زياده في بعض السلع

  6. ٤
    ابوعبدالمجيد

    مقااااااطعه

  7. ٣
    عا شق الغة العربية ( لغة القرآن الكريم )

    الأسعار أرتفعت تقريباً لجميع السلع وكذلك أجور العمالة وأجور المواصلات وهذا ببركة رفع تعرفة الكرهباء والماء وأسعار الوقود .

  8. ٢
    أبو علي

    جعنا

  9. ١
    ابو اميره

    اييييييه..احلى رد..عندهم اسبابهم..اعجبني..