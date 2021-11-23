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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الخضيري: هذا ما يحدث للخبز قبل وصوله للمستهلك في كثير من الدول

الخضيري: هذا ما يحدث للخبز قبل وصوله للمستهلك في كثير من الدول
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات أن معظم إنتاج القمح في كثير من الدول يتم العبث به بسبب تعديلات وراثية، وتحويرات بالسلالات الأصلية للقمح.

وأضاف الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”، أنه يتم عمل إضافات للقمح أثناء التحضير وقبل وصوله للمستهلك، ويتم نزع القشرة والنخالة والجنين ويعطوا للمستهلك الدقيق الأبيض عالي النشاء فقط! ثم ماذا يضاف للخبز؛ سكّر! محسنات ومبيّضات! مثبتات وإضافات كيميائية… الخ.

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