الخضيري: هذا ما يحدث للخبز قبل وصوله للمستهلك في كثير من الدول

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أوضح د. فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات أن معظم إنتاج القمح في كثير من الدول يتم العبث به بسبب تعديلات وراثية، وتحويرات بالسلالات الأصلية للقمح.
وأضاف الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”، أنه يتم عمل إضافات للقمح أثناء التحضير وقبل وصوله للمستهلك، ويتم نزع القشرة والنخالة والجنين ويعطوا للمستهلك الدقيق الأبيض عالي النشاء فقط! ثم ماذا يضاف للخبز؛ سكّر! محسنات ومبيّضات! مثبتات وإضافات كيميائية… الخ.
معظم انتاج القمح بكثير من الدول تم العبث؛ تعديلات وراثية، وتحويرات بالسلالات الاصلية للقمح، ثم ما يتم اضافته للقمح اثناء التحضير وقبل وصوله اليك:نزع القشرة والنخالة والجنين ويعطونك الدقيق الابيض عالي النشاء فقط!ثم ما يضاف للخبز؛ سكّر! محسنات ومبيّضات!مثبتات واضافات كيميائية… الخ
— أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy)November 22, 2021