الخضيري: هذا ما يحدث للخبز قبل وصوله للمستهلك في كثير من الدول

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أوضح د. فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات أن معظم إنتاج القمح في كثير من الدول يتم العبث به بسبب تعديلات وراثية، وتحويرات بالسلالات الأصلية للقمح.

وأضاف الخضيري، عبر حسابه في “تويتر”، أنه يتم عمل إضافات للقمح أثناء التحضير وقبل وصوله للمستهلك، ويتم نزع القشرة والنخالة والجنين ويعطوا للمستهلك الدقيق الأبيض عالي النشاء فقط! ثم ماذا يضاف للخبز؛ سكّر! محسنات ومبيّضات! مثبتات وإضافات كيميائية… الخ.