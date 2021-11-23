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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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البيت الأبيض يعلن نية ترشح «بايدن» لولاية ثانية في 2024

البيت الأبيض يعلن نية ترشح «بايدن» لولاية ثانية في 2024
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تواصل- وكالات:

بعد أيام من إجرائه عملية لإزالة ورم في القولون وتراجع حالته الصحية، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية في عام 2024.

وقالت ساكي خلال مؤتمر صحفي على متن طائرة الرئاسة، رداً على سؤال عما إذا كان بايدن سيرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2024: “إن هذه نيته”.

وكانت تقارير أمريكية كشفت يوم السبت أن بايدن، أخبر حلفاءه أنه يعتزم الترشح لإعادة انتخابه في ‏انتخابات عام 2024، رغم المخاوف من عمره وانخفاض معدل تأييده.‏

وأتم جو بايدن عامه الـ 79 عاما، السبت، وأكد طبيبه في أعقاب فحص طبي روتيني خضع له، يوم الجمعة، أنه “يتمتع بصحة جيدة ونشط” و”لائق لتنفيذ مهام الرئاسة بنجاح”.

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