مجزرة جديدة للحوثيين.. أعدموا 12 يمنياً وألقوا بجثثهم في الشارع

تواصل- وكالات:

أعدمت ميليشيا الحوثي 12 يمنيا من أبناء محافظة الحديدة، غربي اليمن، بعدما اختطفتهم، الأيام الماضية، وزجت بهم في سجون سرية.

وعثر مواطنون على جثث مجموعة من المختطفين، أعدمتهم الميليشيات الحوثية، ورمت جثتهم في الشارع بمديرية الدريهمي جنوبي مدينة الحديدة.

ومن ضمن الضحايا شاب يدعى محمد يوسف عيسى سماح وكان يعمل بائع قات، في منطقة الطائف بالدريهمي، واختطفته الميليشيا، وزجته في السجن، بذريعة انتمائه للمقاومة.

ومن بين المختطفين الذين أعدمتهم ميليشيا الحوثي، الأيام الأخيرة: حمود عرجاش، إبراهيم علي قمري، عبدالله علي بن علي مشعشع، سام سليمان يوسف، سليمان مزجاجي، محمد يوسف عيسى سماح، وأيمن حيدرة.