متخصص في المطاعم يوضح أسباب تفاوت الأسعار من مطعم لآخر (فيديو)

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أوضح علي آل سيفK مستثمر ومتخصص في مجال المطعم، سبب تفاوت واختلاف الأسعار من مطعم لآخر.

وقال آل سيف لبرنامج “يا هلا”، على قناة “روتانا خليجية”، إن سبب ذلك هو ارتفاع تكلفة الاستثمار في هذا المجال، فهناك إيجارات وأجور عمال ورسوم إقامة للعامل وفواتير كهرباء وغيرها من الأمور التي قد تتسبب في رفع سعر مطعم عن آخر.

وأضاف أن العامل الآخر هو الجودة وتكلفة الإنتاج، فإذا لم يشعر المستهلك بقيمة جودة المنتج مقابل السعر، فلن يقبل على شراءه مرة أخرى وبالتالي يجبر المحل على ضبط الأسعار وإلا سيضطر للإغلاق.