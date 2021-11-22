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لمرضى السكري.. احذر الاقتراب من هذه الفاكهة

لمرضى السكري.. احذر الاقتراب من هذه الفاكهة
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تواصل- وكالات:

يحرص مرضى السكري، على التوازن الكبير في تناول السكريات والفاكهة، نظرًا لما قد يسببه من مخاطر على حياتهم، على الرغم من الفوائد الهامة لتناول الفاكهة إلا أن بعضها يمثل خطرًا على صحتهم.

ومن الفواكه التي يحذر على مرضى السكري تناولها، التالي:

الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع

ومن بين الفواكه التي تم تسجيلها هي: البطيخ، التمور المجففة، الأناناس، الموز الناضج، لذا يجب عليهم الحد منه باعتدال، فقد يكون تناول كميات كبيرة من الفاكهة ذات مؤشر GI منخفض أكثر ملاءمة للأشخاص المصابين بداء السكري، والتي تتضمن بعض الفواكه منها: الكرز، والتفاح، والبرتقال، والخوخ، والفراولة .

الفاكهة المجففة

الفواكه المجففة مع السكر المضاف شيء يجب على مرضى السكري تجنبه، وذلك لأن مستويات السكر في الفاكهة ستزيد ويمكن أن تزيد من مستويات السكر في الدم، ومع ذلك، لا تزال الفواكه المجففة بدون سكر مضاف آمنة للاستهلاك.

الفواكه الغنية بالكربوهيدرات

وتحتوي بعض الفواكه على نسبة عالية من الكربوهيدرات، بما في ذلك التفاح أو الموز أو المانجو أو البرتقال أو التمر.

عصير الفاكهة

أظهرت نتائج دراسة أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من الفاكهة الكاملة كانوا أقل عرضة للإصابة بهذه الحالة، أما الأشخاص الذين يشربون كميات أكبر من عصير الفاكهة هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة.

ووجدت دراسة أخرى عام 2017، أن استهلاك الفاكهة الطازجة يقلل من خطر إصابة الشخص بمرض السكري من النوع 2، لذلك فإن مرضى السكر الذين يتناولون الفاكهة الطازجة بشكل منتظم لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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