قط يقتحم بثًا مباشرًا لحوار سياسي على الهواء ويرفض الرحيل (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تعرض مقدم برامج وضيفه خلال حلقة نقاشية في الأستديو، إلى موقف محرج وطريف في نفس الوقت على الهواء مباشرة، بعدما اقتحم “قط مشاكس” البث المباشر وقفز أمامهما على الطاولة بشكل مفاجئ.

الواقعة شهدها استديو قناة ” القوقاز” الجورجية، أثناء حلقة خصصت لمناقشة الوضع السياسي في البلاد، فيما اضطر مقدم البرامج التلفزيونية، ديفيد أكوبارديا، إلى تغيير الحوار مؤقتاً، بعدما قفز القط على الطاولة واستعرض نفسه أمام الكاميرا ليقوم الضيف السياسي جيديفان بوبخادزي بمداعبته.

وحاول أكوبارديا إقناع الحيوان عدة مرات من النزول من على الطاولة، ليطلب المساعدة من المتواجدين في الاستوديو بإنزاله كي يتمكن من مواصلة حواره مع ضيفه.