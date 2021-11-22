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إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بكورونا.. والكشف عن مصدر العدوى

إصابة رئيس الوزراء الفرنسي بكورونا.. والكشف عن مصدر العدوى
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تواصل- وكالات:

أصيب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، بفيروس كورونا، حسبما أعلنت وسائل إعلام فرنسية مساء اليوم الإثنين.

وقالت وسائل إعلام فرنسية بأن نتيجة اختبار رئيس الوزراء جاءت إيجابية بعد أن ثبتت إصابة إحدى بناته البالغة من العمر 11 عاما في وقت سابق اليوم.

ودخل رئيس الحكومة العزل وقاد الاجتماع الذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين 22 نوفمبر على الساعة 6 مساءا حول المسؤولين المنتخبين في غوادلوب، عن طريق التداول بالفيديو.

وكان رئيس الوزراء قد توجه إلى بروكسل في الصباح حيث التقى نظيره البلجيكي ألكسندر دي كرو.

وكان جان كاستيكس على اتصال بالفعل بمصابين بكورونا في مناسبتين، المرة الأولى بعد عشاء مع إيمانويل ماكرون في ديسمبر، وبعدها كانت نتيجة اختبار الرئيس إيجابية، ثم في يونيو بعد أن أصيبت زوجته جان بالمرض.

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