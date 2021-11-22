بالفيديو.. غرق مركبات في سيول شرق القريات

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي غرق عدد من المركبات في سيول شرق القريات.

وأظهر المقطع الذي التقطه “عبدالعزيز الفالح” من الأجواء، غرق مركبات في السيول التي شهدتها القريات بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

يذكر أن محافظة القريات شهدت الأحد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تسببت في جريان بعض الأودية والسيول.

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني عادة ما تنصح المواطنين والمقيمين بضرورة توخّي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار.

ومن أهم تلك النصائح عدم الجلوس في مجاري السيول أو عبورها، كما حذرت من المجازفة بعبور مجاري السيول فقد تداهمك المياه ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر عليك مغادرة مركبتك.

وينصح الدفاع المدني، بعدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار، كما حذرت من أنّ المياه قد تغطي جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا فيلزم الحذر والانتباه.

كما يشدد الدفاع لمدني على اتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان، وعدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول، فهم لا يدركون مدى الخطورة فمراقبتهم واجبة.