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احتجاجات وقطع طرق.. اللبنانيون يثورون في الشوارع ضد الحكومة

احتجاجات وقطع طرق.. اللبنانيون يثورون في الشوارع ضد الحكومة
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تواصل- فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام لبنانية منذ قليل، قيام ناشطين ومجموعة من ثوار “تعلبايا”، بقطع الطريق أمام فصيلة “درك شتورا” بالإطارات المشتعلة بالاتجاهين، بالإضافة إلى خروج تظاهرات في أماكن متفرقة، احتجاجاً على الغلاء المعيشي والوضع الاقتصادي المتردي.

وطالب النشطاء برحيل الحكومة والعمل على تحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وتوفير فرص العمل ووقف التناحر السياسي والانقسام الذي أدى إلى قطيعة خليجية للبنان بسبب مواقف الحكومة المخزية.

وقبل أيام أيضًا تظاهر العديد من النشطاء وقطعوا الطريق الدولي، بعد الفشل الحكومي على كافة المستويات وتسبب الحكومة في تفاقم معاناة الشعب، وقرار رفع الدعم عن أدوية الأمراض المزمنة.

وخرج المئات في تظاهرات، وقاموا بقطع طريق البداوي الدولي، في الاتّجاهين بعدما وضعوا سيارات وحاويات نفايات وإطارات سيارات وسطها، احتجاجاً على تردّي أوضاعهم المعيشية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والدواء بشكل جنوني، إلى حدّ بات فوق قدرة أغلبهم على تأمينها لأنفسهم ولعائلاتهم.

وحسب صحيفة النهار اللبنانية، تسبّب قطع الطريق في ازدحام خانق للسيارات في المنطقة، وفي الطرقات الفرعية التي جرى تحويل حركة السير إليها.

 

 

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