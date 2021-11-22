بعد مقتل وإصابة 45.. الشرطة الأمريكية تكشف هوية منفذ «دهس ويسكونسن»

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كشفت الشرطة الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، هوية منفذ عملية الدهس التي شهدتها ولاية ويسكونسن الأمريكية وأدت إلى مقتل خمسة على الأقل وإصابة نحو 40 آخرين.

وأوضحت الشرطة أن المتهم في حادث دهس خلال عرض بإحدى المناسبات في مدينة صغيرة بالولاية أمس يدعى داريل بروكس، 39 عامًا، من ميلووكي أكبر مدن الولاية.

وأضافت الشرطة أنه المنفذ سيُتهم بارتكاب خمس جرائم قتل عمد، مع اتهامات إضافية بناء على التحقيق الذي لم ينته بعد، بحسب ما قالته مصادر لشبكة “سي.إن.إن” الأمريكية.

يذكر أن سيارة دفع رباعي مسرعة دهست عشرات الأشخاص، من بينهم أطفال، خلال عرض جماهيري في الشارع، أمس الأحد، في مدينة واكيشا على بعد 32 كيلومترا غربي ميلووكي، بولاية ويسكونسن مما تسبب في بث الفوضى في المكان.

ولم تجد السلطات ما يشير إلى صلة بين الحادث والإرهاب على الرغم من أن التحقيق ما زال في مراحله الأولى.