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قلق من ظهور سلالة خارقة بعد عام على ظهور «متحور دلتا»

قلق من ظهور سلالة خارقة بعد عام على ظهور «متحور دلتا»
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تواصل- فريق التحرير:

أعرب العديد من العلماء والباحثين عن قلقهم ، من إمكانية ظهور “سلالة خارقة” جديدة من فيروس كورونا.

يأتي هذا بعد ظهور متحور دلتا لأول مرة قبل عام ليصبح المهيمن الآن في جميع أنحاء العالم.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، فإنه بعد أن تطور الفيروس بشكل سريع، باتت 99.5 % من جميع التسلسلات الجينية تنتمي لسلالة دلتا ، بحسب ما أبلغت به منظمة الصحة العالمية.

وحول ما سيكون عليه الفيروس خلال الفترة المقبلة فقد ناقش التقرير الذي نشرته الغارديان، عدة احتمالات، منها أنه سيتحور ببطء وثبات إلى أن يتجاوز نطاق اللقاحات الحالية، لكن هذه الأمر سيحتاج لسنوات.

أما الاحتمال الثاني فمن المتوقع أن يتطور الفيروس تدريجياً لتعزيز آلية الهروب من الجهاز المناعي.

 

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