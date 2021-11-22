بالفيديو.. طريقة سهلة لتحويل جداول PDF إلى صيغة «إكسيل» بالمجان

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أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي طريقة تحويل ملف PDF إلى ملف إكسيل للتعامل مع الجداول بكل سهولة.

ونشر الحمادي مقطع فيديو وعلق عليه بقوله: “إذا كان لديك جدول في ملف PDF وتحتاج تحوله إلى إكسيل حتى تقدر تتعامل معه بسهولة، فهذه خدمة مجانية تحول لك جميع الجداول الموجودة في الملف وبأرقامها إلى اكسل مباشرة”.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة المجانية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).