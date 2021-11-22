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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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بالفيديو.. طريقة سهلة لتحويل جداول PDF إلى صيغة «إكسيل» بالمجان

بالفيديو.. طريقة سهلة لتحويل جداول PDF إلى صيغة «إكسيل» بالمجان
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي طريقة تحويل ملف PDF إلى ملف إكسيل للتعامل مع الجداول بكل سهولة.

ونشر الحمادي مقطع فيديو وعلق عليه بقوله: “إذا كان لديك جدول في ملف PDF وتحتاج تحوله إلى إكسيل حتى تقدر تتعامل معه بسهولة، فهذه خدمة مجانية تحول لك جميع الجداول الموجودة في الملف وبأرقامها إلى اكسل مباشرة”.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة المجانية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

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