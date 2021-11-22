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الأمير سطام يسخر من موقف بعض الدول تعليقًا على تحويل الحوثيين لمطار صنعاء لثكنة إرهابية

الأمير سطام يسخر من موقف بعض الدول تعليقًا على تحويل الحوثيين لمطار صنعاء لثكنة إرهابية
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تواصل- فريق التحرير: 

سخر الأمير سطام بن خالد ، من موقف بعض الدول التي رفعت مليشيات إرهابية تابعة لإيران وجماعة الحوثي، من قوائم الإرهاب، في الوقت الذي حولت فيه هذه المليشيات مطار صنعاء إلى ثكنة إرهابية لتركيب وتفخيخ وتخزين المسيرات والصواريخ الباليستية.وقال الأمير سطام في تعليقه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” هذه الأخبار تكشف حقيقة هذه المليشيات الارهابية التي حولت الأماكن والمنشآت المدنية لثكنات عسكرية”.وتابع :” لكن مع كل هذه الأخبار الموثقة نجد من يحاول أن يتجاهلها ويدافع عن هذه المليشيات لأهداف غير معروفة لا بل أن بعض الدول رفعوها من قوائم الإرهاب”.وكانت قناة العربية، كشفت عن مقاطع مصورة حصلت عليها العربية، اليوم الإثنين من تحالف دعم الشرعية في اليمن، تكشف تدريبات للميليشيات الحوثية على طائرات أممية، بهدف اختبار منظومة جوية صاروخية.وأظهر الفيديو تنفيذ عدد من العناصر الحوثية لتجارب واختبارات على إحدى المنظومات الجوية، عبر استخدام طائرة أممية أثناء الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء الدولي للتأكد من فاعلية المنظومة، باعتبار الطائرة هدفا جويا متحركا في محاكاة لسيناريوهات الاعتراض والتدمير.وأثبتت المشاهد المسجلة تصريحات التحالف السابقة حول تحويل الحوثيين المطار إلى ثكنة عسكرية تضم ورش تركيب وتفخيخ وتخزين الصواريخ البالستية والطائرات المسيرّة.

 

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