الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل يمكن لموظفي القطاع الخاص التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور؟

هل يمكن لموظفي القطاع الخاص التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور؟
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن لموظفي القطاع الخاص التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حساب العناية بالعملاء، ردا على سؤال مواطن بشأن إمكانية قبول موظفي القطاع الخاص إنه “يمكنك التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال الرابط: https://sbis.hrsd.gov.sa/#/login، وسيتم تحديد الأهلية والاستحقاق بناءً على ذلك”.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت في وقت سابق، بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 04/02 / 1442 هـ بهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجا واستحقاقا، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق.

– أهداف الحماية الاجتماعية

وأضافت أنه تم وضع نظام الضمان الاجتماعي المطور بموجب التشريعات لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية بما في ذلك الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب إضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، بالإضافة إلى تحسين القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وتابعت الوزارة أن النظام الجديد يعمل أيضا على دعم الفئات الأشد حاجة حسب مستهدفات رؤية 2030، حيث تم تصميمه بناء على الاحتياج الفعلي للتطوير بالنظام السابق مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية العدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية، بحيث يسهم في تحقيق المحاور الأساسية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

– تفاصيل أهداف النظام المطور

ويستهدف النظام المطور الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين التحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

وقد أجرت الوزارة التحديثات والتعديلات اللازمة على منصة الضمان الاجتماعي لكي تتوافق مع آلية نظام الضمان الاجتماعي المطور.

ودعت الوزارة المستحقين إلى التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي بدأ في استقبال الطلبات بتاريخ 20 نوفمبر 2021م.

وأضافت أن المنصتين ستعملان بالتوازي حق 23 مايو 2022م، وهو التاريخ الذي سيتم فيه إغلاق المنصة الحالية. كما سيتم خلال تلك الفترة نقل المستحقين بشكل تدريجي بعد مراجعة ودراسة الحالات المستحقة وفق شروط وأحكام النظام المطور.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستبدأ دراسة الاستحقاق للمتقدمين الجدد فقط في شهر ديسمبر من العام الجاري على أن يتم إيداع أول معاش لهم في شهر يناير من العام القادم.

مواد ذات صلة

أطلقت «الزغاريد».. مصادر توضح ملابسات فيديو ترحيب امرأة بوزير الموارد البشرية

أطلقت «الزغاريد».. مصادر توضح ملابسات فيديو ترحيب امرأة بوزير الموارد البشرية

آلية تطبيق نظام «الضمان الاجتماعي» على المسجلين سابقاً

آلية تطبيق نظام «الضمان الاجتماعي» على المسجلين سابقاً

«الموارد البشرية» توضح مزايا «نظام الضمان الاجتماعي المطور»

«الموارد البشرية» توضح مزايا «نظام الضمان الاجتماعي المطور»

تعرف على موعد الحصول على المقابل المادي في نظام «الضمان المطوّر» (فيديو)

تعرف على موعد الحصول على المقابل المادي في نظام «الضمان المطوّر» (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>