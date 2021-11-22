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«فايزر»: فعالية اللقاح وصلت لـ 100% في هذه الفئة العمرية بعد الجرعة الثانية

«فايزر»: فعالية اللقاح وصلت لـ 100% في هذه الفئة العمرية بعد الجرعة الثانية
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تواصل- وكالات:

أكدت شركتا “فايزر” و”بايونتيك”، على فعالية لقاحهما المضاد لفيروس كورونا المستجد، بنسبة وصلت إلى 100% لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً بعد أربعة أشهر من الجرعة الثانية.

وقالت الشركتان أن البيانات الجديدة التي تضم 2228 مشاركاً في التجربة، ستساهم في دعم طلبهما الحصول على الموافقة الكاملة في الولايات المتحدة وفي سائر أنحاء العالم.

ولم تتم ملاحظة أي مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة لدى الأفراد الذين جرت متابعتهم ستة أشهر على الأقل بعد الجرعة الثانية.

وفي بيان اليوم، قال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر”،:” نظراً إلى أن المجتمع الصحي العالمي يعمل على زيادة عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح في كل أنحاء العالم، فإن هذه البيانات الإضافية توفر مزيداً من الثقة في ملف سلامة اللقاح وفعاليته لدى المراهقين”.

وأضاف: “هذا مهم خصوصاً لأننا نرى ارتفاع معدل الإصابات بكوفيد-19 لدى هذه الفئة العمرية في بعض الأماكن، بينما تباطأت وتيرة التلقيح.

ونوه أننا نتطلع إلى مشاركة هذه البيانات مع الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير وجهات ناظمة أخرى.

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