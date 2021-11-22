تنبيه بإغلاق جزئي لطريق الرين – بيشة صباح غد الثلاثاء

تواصل- فريق التحرير:
نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق من أن هناك إغلاقًا جزئيًّا لطريق الرين- بيشة عند العلامة الكيلو مترية 279/ 30 صباح غدٍ الثلاثاء، اعتبارًا من الساعه الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.
وأوضح أمن الطرق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الإثنين، بأن الإغلاق الجزئي يأتي لغرض أعمال ازدواجية الطريق، حيث يقع هذا الجزء من الطريق ضمن النطاق الإشرافي لمركز انطلاق دوريات مركز قمران.
نود …. التنبيه بوجود إغلاق جزئي لطريق الرين – بيشة عند العلامة الكيلو مترية ٢٧٩/٣٠ صباح غدٍ الثلاثاء اعتبارًا من الساعه ٨:٠٠ ص وحتى الساعه ٠٤:٠٠ عصراً ، وذلك لغرض أعمال إزدواجية الطريق ، متمنين السلامة للجميع.#أمن_الطرق#أمنكم_وسلامتكم_هدفناpic.twitter.com/FZ2DTyisaN
— أمن الطرق (@SA_HWY_SECURITY)November 22, 2021