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تنبيه بإغلاق جزئي لطريق الرين – بيشة صباح غد الثلاثاء

تنبيه بإغلاق جزئي لطريق الرين – بيشة صباح غد الثلاثاء
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تواصل- فريق التحرير:

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق من أن هناك إغلاقًا جزئيًّا لطريق الرين- بيشة عند العلامة الكيلو مترية 279/ 30 صباح غدٍ الثلاثاء، اعتبارًا من الساعه الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

وأوضح أمن الطرق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الإثنين، بأن الإغلاق الجزئي يأتي لغرض أعمال ازدواجية الطريق، حيث يقع هذا الجزء من الطريق ضمن النطاق الإشرافي لمركز انطلاق دوريات مركز قمران.

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