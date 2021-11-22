«الصحة» تعتذر لمواطن بسبب ما حدث لابنة أخيه.. ما الأمر؟

تواصل- فريق التحرير:

اعتذر أحد الحسابات الرسمية التابعة لوزارة الصحة، لمواطن اشتكى من خطأ موظف في تسجيل ابنة أخيه ضمن الحاصلين على جرعتين في تطبيق توكلنا، وحرمانها من دخول عملها وأماكن التسوق.

وقال المواطن موجهًا شكواه لوزير الصحة الدكتور فهد الجلال عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”:” معالي الوزير مناشدة لك أنت شخصيا.. هل يعقل أن ابنة أخي تأخذ جرعتين ولم تسجل في توكلنا؟”.

وتتابع :” هل يعقل أن تحرم من دخول عملها بسبب خطأ موظف.. هل يعقل أن تحرم من دخول الأسواق والتسوق بسبب خطأ وقد قامت بالاتصال على رقم 937 ورفعت بلاغ قبل شهر تقريبا وحتى الآن لم يعدل لها”.

وعلى الفور تفاعل حساب «الصحة 937» الخاص بتقديم الخدمات الصحية الطارئة والعادية بكفاءة عالية، مع شكوى المواطن ورد معتذرًا، قائلًا :” نعتذر لذلك ونؤكّد لكم أن ملاحظاتكم محل اهتمامنا وعنايتنا ، نحرص دائماً في مركز 937 لتقديم الخدمة الكاملة ونتطلّع لرضاكم عنها، فضلاً التواصل عبر الرسائل الخاصة وتزويدنا بكافة المعلومات لخدمتكم”.

وعلق المواطن مرة أخرى قائلًا :” تواصلت وترسلون لي نعتذر لذلك ونؤكد أن ملاحظتكم محل اهتمامنا لها شهر عندكم لم نجد حل أتمنى تدخل معالي الوزير مو معقول”.