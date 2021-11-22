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السنيورة: يجب أن نستعيد لبنان المختطفة من مليشيا حزب الله

السنيورة: يجب أن نستعيد لبنان المختطفة من مليشيا حزب الله
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تواصل – وكالات:

شدد فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، على أهمية استعادة لبنان التي وصفها بأنها مختطفة من ميليشيا حزب الله المدعوم من إيران.

وقال السنيورة، في حديث لقناة “الحرة” في “هذا اليوم نستعيد الذكرى الثامنة والسبعين للاستقلال المفقود في لبنان”.

وأضاف: “ها نحن نعيش في هذه المرحلة الصعبة التي انحسرت وتداعت فيها الدولة، وانحسرت فيها الثقة لدى اللبنانيين بالدولة ودورها وقدرتها على تأدية وظائفها في الحفاظ على السيادة والاستقلال وعلى الامن والأمان وعلى الحفاظ على كرامة اللبنانيين”.

وأكد السنيورة أن هناك حاجة ماسة الى استعادة الدولة اللبنانية المخطوفة دولة القانون والنظام.

وتابع السنيورة : الدولة اللبنانية أصبحت مخطوفة ومسيطرا عليها من قبل حزب الله لصالح إيران، وهناك حاجة أساسية وماسة من أجل العمل على استعادة نهج الاصلاح في لبنان، والإصلاح يكون بداية باستعادة الاعتبار لوثيقة الوفاق الوطني والدستور اللبناني واستقلالية القضاء.

كما يتم العمل أيضا على الحرص على التوازنات الداخلية الدقيقة وأيضا في احترام التوازنات في السياسة الخارجية للبنان، خاصة بعد تخريب كل هذه التوازنات في الداخل وفي علاقة لبنان مع أشقائه العرب ومع أصدقائه في العالم.

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