33 قرارًا بتصعيد قيادات جديدة بالرياض

تواصل- فريق التحرير:
أصدر سمو الأمير فيصل بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، 33 قرارًا إداريًا شملت تكليف وكلاء ومشرف عام ومديري عموم، واستحداث إدارات وتحويل أخرى.
ونشر حساب “أمانة منطقة الرياض”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مشيرًا إلى أن القرارات تأتي بهدف تطوير منظومة العمل، والتي جاءت كالتالي:
بهدف تطوير منظومة العمل في#أمانة_منطقة_الرياض.. سمو الأمير فيصل بن عيّاف@BinAyyafFaisalيصدر 33 قرارًا إداريًا شملت تكليف وكلاء ومشرف عام ومديري عموم، واستحداث إدارات وتحويل أخرى..pic.twitter.com/3FnAuLT3Vp
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh)November 22, 2021