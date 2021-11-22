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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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33 قرارًا بتصعيد قيادات جديدة بالرياض

33 قرارًا بتصعيد قيادات جديدة بالرياض
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تواصل- فريق التحرير:

أصدر سمو الأمير فيصل بن عيّاف، أمين منطقة الرياض،  33 قرارًا إداريًا شملت تكليف وكلاء ومشرف عام ومديري عموم، واستحداث إدارات وتحويل أخرى.

ونشر حساب “أمانة منطقة الرياض”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مشيرًا إلى أن القرارات تأتي بهدف تطوير منظومة العمل، والتي جاءت كالتالي:

 

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