33 قرارًا بتصعيد قيادات جديدة بالرياض

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أصدر سمو الأمير فيصل بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، 33 قرارًا إداريًا شملت تكليف وكلاء ومشرف عام ومديري عموم، واستحداث إدارات وتحويل أخرى.

ونشر حساب “أمانة منطقة الرياض”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مشيرًا إلى أن القرارات تأتي بهدف تطوير منظومة العمل، والتي جاءت كالتالي: