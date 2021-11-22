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صورة مبكية لـ 3 قبور لمهاجرين على الحدود البيلاروسية – البولندية بإحدى الغابات

صورة مبكية لـ 3 قبور لمهاجرين على الحدود البيلاروسية – البولندية بإحدى الغابات
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تواصل- فريق التحرير

انتشرت صورة مبكية على مواقع التواصل الاجتماعي، لثلاثة قبور داخل إحدى الغابات لثلاثة من المهاجرين،  قضوا نحبهم في ظروف مناخية قاسية خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.

وبحسب ما تم تداوله  فقد قضوا ثلاثة مهاجرين قضوا نحبهم وكان على الحدود البيلاروسية- البولندية، ودفنوا في إحدى الغابات بجوار بعضهم، فيما لا تزال آلاف العائلات عالقة على الحدود الباردة.

وعلق نشطاء مواقع التواصل على الصورة بعبارة مبكية ” ماتوا على أعتاب الحلم الأوربي.. ثلاثة مهاجرين سوري ويمني وعراقي يدفنون في الغابات البيلاروسية”.

وكان الآلاف من المهاجرين، قد ضلوا  صامدين على الحدود لعدة أيام، برغم برودة الشتاء في محاولة لدخول الاتحاد الأوروبي.

 

 

 

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