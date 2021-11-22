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وزير خارجية لبنان: أتمنى دعوة من المملكة.. سأغادر موسكو حالًا وأذهب للرياض

وزير خارجية لبنان: أتمنى دعوة من المملكة.. سأغادر موسكو حالًا وأذهب للرياض
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تواصل- وكالات:

أبدى وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، رغبته الشديدة في توجيه دعوة له من المملكة، لمحاولة إنهاء أزمة بلاده مع دول الخليج، على خلفية تصريحات جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني.

وقال في مقابلة مع RT، أثناء زيارته روسيا، أنه إذا تلقى دعوة لزيارة المملكة، فإنه مستعد للسفر مباشرة الآن ومن موسكو.

وقال: إذا دعيت إلى المملكة، سأسافر مباشرة الآن ومن موسكو”.

كما تحدث “بوحبيب” عن أسباب ومستقبل الأزمة السياسية، إن كان على الصعيد الداخلي أو في علاقة لبنان مع الدول الخليجية على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي حول الحرب في اليمن.

وأشار بو حبيب إلى أن “لبنان بلد منفتح، وكل خلاف إقليمي ينعكس على لبنان، إن كان الحرب في اليمن، أو الخلاف الإيراني السعودي”، معتبرا أن “أي اتفاق إيراني سعودي، أو إيراني غربي سينعكس إيجابيا علينا ونحن نرحب به ويمكن أن نقدم المساعدة إذا طلب منا”.

وتابع: “الجناح العسكري من حزب الله مشكلة إقليمية وليس لبنانية، لن نحاول القضاء على هذا الجانب و”ما فينا” حربا أهلية، هذه مشكلة إقليمية والقضايا الإقليمية الكبيرة تحل”.

 

 

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