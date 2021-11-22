توقع هطول أمطار وتشكل الضباب على هذه المناطق ليل وفجر الاثنين

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توقع خبراء الطقس احتمالية تساقط زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من المنطقة الشرقية وجنوب غرب المملكة.

كما توقع الخبراء، وفقا لـ”طقس العرب”، فرصة تشكل الضباب الخفيف والضباب في أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة وذلك مع ساعات ليلة الأحد- الاثنين وفجر وصباح الاثنين.