الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توقع هطول أمطار وتشكل الضباب على هذه المناطق ليل وفجر الاثنين

توقع هطول أمطار وتشكل الضباب على هذه المناطق ليل وفجر الاثنين
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء الطقس احتمالية تساقط زخات متفرقة من الأمطار على أجزاء من المنطقة الشرقية وجنوب غرب المملكة.

كما توقع الخبراء، وفقا لـ”طقس العرب”، فرصة تشكل الضباب الخفيف والضباب في أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة وذلك مع ساعات ليلة الأحد- الاثنين وفجر وصباح الاثنين.

 

 

مواد ذات صلة

طقس الاثنين.. أمطار ورياح نشطة وزخات من البرد على القصيم وشمال المملكة

طقس الاثنين.. أمطار ورياح نشطة وزخات من البرد على القصيم وشمال المملكة

شاهد.. أمطار وبرق وتساقط للثلوج والبرد شمال المملكة

شاهد.. أمطار وبرق وتساقط للثلوج والبرد شمال المملكة

تنبيه متقدم بأمطار غزيرة وسيول في هذه المناطق حتى الحادية عشر مساءً

تنبيه متقدم بأمطار غزيرة وسيول في هذه المناطق حتى الحادية عشر مساءً

شاهد.. جريان الأودية والسيول شرق «طريف»

شاهد.. جريان الأودية والسيول شرق «طريف»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>