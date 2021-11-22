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«تويتر» يُعيد «سيف القذافي» بعد حظره.. والأخير يُغرد برسالة عاجلة

«تويتر» يُعيد «سيف القذافي» بعد حظره.. والأخير يُغرد برسالة عاجلة
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تواصل- فريق التحرير:

أعاد موقع “تويتر”،  حساب المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية، سيف الإسلام القذافي، إلى المنصة مرة أخرى بعد حظره عقب أول تغريدة له منذ أسبوع.

ووجه “سيف القذافي” رسالة عاجلة لليبيين، في أول تغريدة له عقب عودته مرة أخرى للتطبيق، قائلًا :” من أجل أن تستعيد ليبيا سيادتها الوطنية وإرادتها الحرة ، وتحافظ على وحدتها ، وتتجه للبناء وتعويض مافاتها.. سارعوا لاستلام بطاقاتكم الانتخابية ولا تفوتوا الفرصة”.

وكانت منصة “تويتر” قد أغلقت في 18 نوفمبر الجاري حساب سيف الإسلام بعد ساعات من فتحه، ودعوة الشعب الليبي إلى الإقبال على العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل بالنظر إلى خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد.

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