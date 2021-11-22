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الزعاق يكشف مفاجأة عن علاقة «سنام الجمل» بتغير المناخ

الزعاق يكشف مفاجأة عن علاقة «سنام الجمل» بتغير المناخ
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تواصل- فريق التحرير:

كشف الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، مفاجأة عن علاقة سنام الإبل بتغيرات المناخ، ودخول المواسم، مشيرًا إلى أن علاقة البشر بالإبل والسماء علاقة استدلالية.

وأضاف في فيديو نشرته “العربية”، أننا نستدل بسلوكيات الإبل وحركات تدل على دخول المواسم، قال تعالى :”أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت”، وقال تعالى: ” وعلامات وبالنجم هم يهتدون”.

واستطرد، أن العرب يعرفون بداية البرد من شروق سنام الناقة بالجهة الشمالية الشرقية، قبيل شروق الشمس، وسنام الناقة تدل على القطب، والقطب يدلنا على الشمال، والعامة يسمونه بالجدي.

وتابع: “وخلال هذه الأيام يبدأ ميزان درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي، تباعًا مع مرور الأيام، وهذا مؤشر على بداية البرد الفعلي”.

وأوضح الخبير الفلكي، أن البرد لا يتحقق إلا بوصول الشمس إلى أقصى ميلًا لها ناحية الجنوب، بما يسمى بالمنقلب الشتوي في 21 ديسمبر.

واختتم بأن البرد الذي يدخل مع الإنسان في فراشه، ويخرج البخار من الأفواه، لا يأتي إلا بعد انصراف الشمس من الجهة الجنوبية إلى الشمالية.

 

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