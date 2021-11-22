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مُحتال يحظر حساب رئيس «إنستقرام» على التطبيق بطريقة غريبة

مُحتال يحظر حساب رئيس «إنستقرام» على التطبيق بطريقة غريبة
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تواصل- وكالات:

في واقعة غريبة، تعرض حساب رئيس موقع التواصل الاجتماعي “إنستقرام”، للحظر من على التطبيق ذاته، بعد أن قام شخص محتال بإرسال صور مزيفة تفيد بموت رئيس التطبيق.
وقالت صحيفة “ديلي ستار” إن آدم موسيري، البالغ من العمر 38 عاما، وهو رئيس تطبيق إنستقرام التابع لشركة “ميتا”، أصبح غير قادر على الوصول إلى حسابه على التطبيق، بعد أن نشر شخص ما نعياً مزيفاً لفريق دعم التطبيق.
وفعّل فريق دعم إنستقرام خاصية “إحياء الذكرى ” لحساب موسيري، وبمقتضى هذه الميزة تمنع إدارة التطبيق من إمكانية الوصول إلى حساب المتوفى، مع الاحتفاظ به كإحياء لذكراه
بهذه الطريقة تم تزييف وفاة موسيري من قبل “محتال” قال إنه كان يحاول زيادة الوعي بثغرات خاصية “إحياء الذكرى” في إنستقرام، حيث يمكن لأي شخص الإبلاغ عن وفاة شخص ما عبر التطبيق وإغلاق حسابه.

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