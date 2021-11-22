المياه الوطنية: 5 خطوات لمعرفة رقم الحساب للمشتركين

تواصل – فريق التحرير:
أوضحت شركة المياه الوطنية عبر أنه يمكنك سهولة معرفة رقم الحساب من خلال زيارة الفرع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط التالي (http://e.nwc.com.sa).
وأضافت في تغريدة عبر حساب “العناية بالعملاء”، أنه في حال تعذر ذلك يمكن التواصل على الرقم الموحد 920001744.
1- زيارة الموقع الإلكتروني للشركةhttp://e.nwc.com.sa
2- تسجيل الدخول إلى الحساب
3- اختيار معرفة رقم الحساب
4- الضغط على بحث
5- إدخال بطاقة الهوية الوطنية / الإقامة
أهلاً وسهلاً أبو أسيل،
يمكنك بسهولة معرفة رقم الحساب من خلال زيارة الفرع الإلكترونيhttps://t.co/s819a9zMlU
وفي حال تعذر عليك ذلك، يسرنا تزويدك به إذا تواصلت معنا على الرقم الموحد 920001744 .. دمت بخير.
ر.كpic.twitter.com/gaeOlUVqgm
— العناية بالعملاء (@NWCcare)November 22, 2021