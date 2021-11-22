المياه الوطنية: 5 خطوات لمعرفة رقم الحساب للمشتركين

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت شركة المياه الوطنية عبر أنه يمكنك سهولة معرفة رقم الحساب من خلال زيارة الفرع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط التالي (http://e.nwc.com.sa).

وأضافت في تغريدة عبر حساب “العناية بالعملاء”، أنه في حال تعذر ذلك يمكن التواصل على الرقم الموحد 920001744.

1- زيارة الموقع الإلكتروني للشركةhttp://e.nwc.com.sa

2- تسجيل الدخول إلى الحساب

3- اختيار معرفة رقم الحساب

4- الضغط على بحث

5- إدخال بطاقة الهوية الوطنية / الإقامة