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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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المياه الوطنية: 5 خطوات لمعرفة رقم الحساب للمشتركين

المياه الوطنية: 5 خطوات لمعرفة رقم الحساب للمشتركين
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت شركة المياه الوطنية عبر أنه يمكنك سهولة معرفة رقم الحساب من خلال زيارة الفرع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط التالي (http://e.nwc.com.sa).

وأضافت في تغريدة عبر حساب “العناية بالعملاء”، أنه في حال تعذر ذلك يمكن التواصل على الرقم الموحد 920001744.

1- زيارة الموقع الإلكتروني للشركةhttp://e.nwc.com.sa

2- تسجيل الدخول إلى الحساب

3- اختيار معرفة رقم الحساب

4- الضغط على بحث

5- إدخال بطاقة الهوية الوطنية / الإقامة

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