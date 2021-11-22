«الصحة» تحدد طريقة معرفة أماكن لقاح الانفلونزا الموسمية

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة، أماكن المراكز التي يمكن من خلالها الحصول على لقاح الانفلونزا الموسمية في أي منطقة من مناطق المملكة.

جاء ذلك في رد على سؤال مغرد استفسر عن الأماكن التي يمكن من خلالها الحصول على اللقاح في الرياض.

وردت الوزارة عبر حسابها الرسمي “الصحة 937″، بقولها : “من خلال المرفق التالي يمكن معرفة المراكز التي تقدم لقاح الانفلونزا الموسمية في منطقتك (اضغط هنا).