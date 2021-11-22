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وزير التعليم حديث المغردين بعد موقف رائع مع طالبة

وزير التعليم حديث المغردين بعد موقف رائع مع طالبة
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تواصل – فريق التحرير :

تصدر موقف أبوي لوزير التعليم حمد آل الشيخ حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصرفه مع طالبة كانت تقدم الحفل على المنصة احتفالاً باليوم العالمي للطفل.
وأنقذ الوزير الطالبة من موقف محرج على المسرح بعدما ارتبكت الطفلة خلال تقديمها الحفل، فما كان منه إلا أن صفّق لها بحرارة، وقال لها: “بتصيرين إن شاء الله نجمة في تقديم البرامج”.
وقد أشعل الموقف رواد التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بموقف وزير التعليم وتصرّفه الأبوي مع الأطفال، مؤكدين على أن القيادة إحسان قبل كل شيء.
وأشاد المغردون بالرد السريع من الوزير وإنقاذه الطفلة من الإحراج.

 

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