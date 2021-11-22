حارب حظر الحجاب.. أول مسلم يعلن ترشحه لرئاسة فرنسا

تواصل – وكالات :

أعلن نجيب أزرقي رئيس “حزب الاتحاد الديموقراطي لمسلمي فرنسا” عن ترشحه لرئاسة فرنسا قبل أشهر قليلة من انعقادها في أبريل المقبل.

وأرجع أزرقي قراره لـ”التصاعد المستمر للكراهية تجاه جزء من المواطنين الفرنسيين المسلمين”، واعتبر أن الحملة الانتخابية لإريك زمور، المرشح المحتمل المعادي للمسلمين والمهاجرين تقوم على شعار “الانقسام والكراهية”.

ورأى الحزب أن الحل الوحيد هو ترشيح أزرقي “لإيصال صوت المظلومين والمسلمين الفرنسيين وجميع المواطنين المحبطين من هذا النظام السياسي الفاسد”، وتابع البيان “بينما نعيش في جمهورية مريضة تغرق بلا هوادة في حالة يرثى لها”.

واستشهد رئيس “الاتحاد الديموقراطي لمسلمي فرنسا” على وصفه بـ”انفجار الفقر” و”تقويض الحريات الأساسية للمواطنين الفرنسيين”، في إشارة إلى فرض الجواز الصحي والتدابير الاحترازية التي خرج الفرنسيون للاحتجاج ضدها.

ونشر المرشح لرئاسة فرنسا مقطع فيديو قال فيه إنه “الحل لإنهاء كل الظلم الذي يتعرض له المسلمون، في الوقت الذي يُشعل فيه البعض عمدا نار حرب دينية جديدة ويصنفون المسلمين عدوًا في الداخل”.

وزاد أزرقي: “أنا هنا لوضع حد لتحريف الإسلام ومعالجة المشاكل الحقيقية للشعب بأكمله”.

وينحدر أزرقي من مدينة نانت غرب فرنسا ويحمل أصولاً مغربية، وهو مهندس في الاتصالات، يعارض حزبه حظر الحجاب في المدارس، ويدافع عن البيئة وحق الأجانب في التصويت بالانتخابات المحلية.

وتعرض حزب الاتحاد الديموقراطي لمسلمي فرنسا لمضايقات من طرف وزارة الداخلية في انتخابات مايو 2019 البلدية، إذ رفضت قائمته في بادئ الأمر بدعوى عدم توفر إشارة مكتوبة بخط اليد يعبّر فيها المرشح عن موافقته على الظهور على القائمة.

وكان نجيب أزرقي قد خرج في أكثر من لقاء صحفي في 2020 لانتقاد القانون الذي جاء به الرئيس إيمانويل ماكرون “قانون محاربة الانعزالية الإسلامية”.