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السلطات الإندونيسية تقبض على سعودي أثناء تواجده بالمطار.. وتوجه له هذا الاتهام

السلطات الإندونيسية تقبض على سعودي أثناء تواجده بالمطار.. وتوجه له هذا الاتهام
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تواصل- فريق التحرير:

قالت السلطات الأمنية في إندونيسيا: إنها ألقت القبض على مواطن سعودي “29 عاماً”، بتهمة الاعتداء على زوجته الإندونيسية “21 عاماً” بالضرب وسكب مادة حارقة عليها عقب خلاف عائلي نشب بينهما في منزلهما بمدينة سيانجور، وفقاً لما نقلته صحيفة “radarsukabumi”.

وذكرت السلطات الأمنية أن الضحية تُوفيت في المستشفى، وتمّ توقيف المشتبه فيه بمطار سوكارنو هاتا في مدينة تانجيرانج، أمس، أثناء قيامه بشراء تذكرة سفر إلى المملكة.

فيما أوضحت الشرطة أن المشتبه فيه الذي تم ضبطه بعد مرور 7 ساعات على وقوع الجريمة، ومازالت التحقيقات مستمرة، كما تنتظر الجهات الأمنية نتائج تشريح جثة الضحية.

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