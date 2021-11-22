من بينها مقاومة الالتهابات.. فوائد مذهلة لتناول الشاي بالقرفة

تواصل – وكالات:

نصحت أخصائية تغذية إكلينيكية، بتناول شاي القرفة بانتظام، مشيرة إلى أنه يعمل على تعزيز الصحة بشكل عام وزيادة مناعة للجسم.

وأوضحت الخبيرة الألمانية تارا كولمان، عبر مجلة فرويندين الألمانية، طريقة تحضير هذا المشروب بغلي قطعة من القرفة في كوب من الماء 15 دقيقة، قبل نزع القرفة وإضافة شريحة من الليمون والقليل من العسل.

وأوضحت الخبيرة الألمانية أنه يعالج الجذور الحرة، لأن القرفة غنية بمضادات الأكسدة البوليفينول، وهي عبارة عن مغذيات دقيقة في النباتات، مضادة للأكسدة وتحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة وتقاوم الالتهابات وتمنع الأمراض، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وتمتاز القرفة أيضاً بتأثيرات قوية مضادة للالتهابات، وفق العديد من الدراسات والاختبارات، كما أنها تساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم.