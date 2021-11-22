الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

من بينها مقاومة الالتهابات.. فوائد مذهلة لتناول الشاي بالقرفة

من بينها مقاومة الالتهابات.. فوائد مذهلة لتناول الشاي بالقرفة
0

تواصل – وكالات:

نصحت أخصائية تغذية إكلينيكية، بتناول شاي القرفة بانتظام، مشيرة إلى أنه يعمل على تعزيز الصحة بشكل عام وزيادة مناعة للجسم.

وأوضحت الخبيرة الألمانية تارا كولمان، عبر مجلة فرويندين الألمانية، طريقة تحضير هذا المشروب بغلي قطعة من القرفة في كوب من الماء 15 دقيقة، قبل نزع القرفة وإضافة شريحة من الليمون والقليل من العسل.

وأوضحت الخبيرة الألمانية أنه يعالج الجذور الحرة، لأن القرفة غنية بمضادات الأكسدة البوليفينول، وهي عبارة عن مغذيات دقيقة في النباتات، مضادة للأكسدة وتحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة وتقاوم الالتهابات وتمنع الأمراض، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وتمتاز القرفة أيضاً بتأثيرات قوية مضادة للالتهابات، وفق العديد من الدراسات والاختبارات، كما أنها تساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم.

مواد ذات صلة

دراسة جديدة تكشف مدى تأثير «كورونا» على الدماغ مقارنةً باللقاح

دراسة جديدة تكشف مدى تأثير «كورونا» على الدماغ مقارنةً باللقاح

تحذير من سحق الثلج بالأسنان.. وطرق بديلة للتخلص من هذه العادة

تحذير من سحق الثلج بالأسنان.. وطرق بديلة للتخلص من هذه العادة

احذر.. 5 آلام في المعدة يجب ألا تتجاهلها

احذر.. 5 آلام في المعدة يجب ألا تتجاهلها

خبراء يكشفون عن أسوأ مشروب يمكن تناوله لمن تخطوا سن الـ50

خبراء يكشفون عن أسوأ مشروب يمكن تناوله لمن تخطوا سن الـ50

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة